E’ una campagna elettorale “strana”, almeno per queste parti, quella in corso a Cavagnolo. Il nemico che l’amministrazione comunale uscente deve affrontare e sconfiggere non è tanto un avversario, ma il famigerato “quorum”: il tetto del 50% + 1 elettore che si deve presentare alle urne pur di non vanificare lo sforzo e il lavoro fatti da Andrea Gavazza & company in questi primi cinque anni di mandato.

L’obiettivo dunque è quello di coinvolgere il maggior numero di persone per scongiurare, nel caso di una sola lista, il quorum e [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.