CAVAGNOLO. Covid, sopralluogo per gli hot-spot dei sindaci. “E’ una guerra, serve unione”

CAVAGNOLO. Covid, sopralluogo per gli hot-spot. Gavazza (Gianluca): “E’ una guerra, serve unione”. Sopralluogo questa mattina, sabato 14 novembre, da parte dei sindaci della collina, dei responsabili dell’Asl To 4 e delle forze dell’ordine, nel piazzale del Palazzetto dello Sport di Cavagnolo dove da lunedì 16 novembre sarà operativo il nuovo hot-spot per tamponi rapidi.

“Ci stiamo preparando ad accogliere al meglio un servizio di qualità a favore delle famiglie del territorio; ringrazio sin d’ora il Commissario e i Responsabili dell’ASL con cui abbiamo lavorato in questi giorni. Un grazie sentito alle Forze dell’ordine e alla Protezione civile che daranno supporto e agli operatori sanitari che saranno impegnati in questo servizio straordinario: siamo pronti”, il commento del sindaco di Cavagnolo, Andrea Gavazza.

Nell’occasione è intervenuto anche un altro Gavazza, Gianluca, consigliere regionale di Torrazza. Gavazza, come rappresentante della Regione, appena guarito dal Covid-19, ha dichiarato: “Quella che stiamo vivendo è una guerra. Come nelle guerre la gente nelle città sfollava verso le campagne e, oggi, siamo costretti a distanziarci. Il distanziamento è utile per mantenerci in sicurezza, ma l’unità è indispensabile per superare questo momento, per lavorare per il territorio. Ben vengano queste iniziative: non c’è colore politico, non si lavora pensando alle elezioni, ma ci si dà da fare tutti insieme per sostenere famiglie e realtà in cui viviamo“.

Da lunedì 16 novembre sarà operativo il nuovo Hot spot di Cavagnolo per l’esecuzione di test rapidi (tamponi naso-faringei antigenici) per il virus SARS-CoV-2 dedicato alle scuole, a coloro che rientrano da Paesi per i quali vige l’obbligo del test e per tutti i casi ritenuti necessari dal SISP (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica) dell’ASL. Questo Punto di accesso si aggiunge agli altri sei già operativi sul territorio aziendale, ma dedicati all’esecuzione di tamponi molecolari tradizionali.

La sede dell’Hot spot di Cavagnolo è in via XXIV Maggio n. 35 (presso il piazzale del Palazzetto dello Sport) e l’apertura, sempre con modalità “drive-through” (senza scendere dall’auto), è da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle 14.30 su prenotazione di data e ora da parte del proprio Medico di famiglia o Pediatra di libera scelta o di un Medico del SISP.

Ecco le indicazioni per i tamponi antigenici rapidi: soggetti sintomatici compatibili Covid; soggetti paucisintomatici; soggetti con sintomi atipici; contatti stretti asintomatici di un caso confermato; soggetti asintomatici provenienti da Paesi a rischio, come indicato da disposizioni nazionali.

Inizialmente saranno processati 75 tamponi al giorno. A regime, saranno 150.

