I sindaci di Cavagnolo, Crescentino (Vercelli), Brozolo, Brusasco, Monteu, Lauriano, Casalborgone, San Sebastiano, Castagneto e Verrua Savoia hanno scritto una lettera al direttore generale dell’Asl To4 per chiedere la riapertura urgente dell’hotspot tamponi di Cavagnolo. “La richiesta è motivata dal fatto che gli stessi medici di base ci riferiscono della difficoltà a prenotare i test anche per i soggetti che presentano sintomi – spiega il sindaco Andrea Gavazza – quando c’è disponibilità gli utenti vengono inviati in punti hotspot molto distanti oppure viene loro consigliato di rivolgersi alle farmacie, con tutte le criticità del caso, oltre al costo”. Da qui la richiesta all’Asl To4 di riattivare il punto tamponi di Cavagnolo, “che nei mesi scorsi – sottolineano i sindaci – ha ben operato grazie al lavoro dell’azienda sanitaria, dei Comuni e del volontariato civico”

