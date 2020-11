CAVAGNOLO. Covid: da lunedì 16 novembre operativo il nuovo Hot spot

Da lunedì 16 novembre sarà operativo il nuovo Hot spot di Cavagnolo per l’esecuzione di test rapidi (tamponi naso-faringei antigenici) per il virus SARS-CoV-2 dedicato alle scuole, a coloro che rientrano da Paesi per i quali vige l’obbligo del test e per tutti i casi ritenuti necessari dal SISP (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica) dell’ASL. Questo Punto di accesso si aggiunge agli altri sei già operativi sul territorio aziendale, ma dedicati all’esecuzione di tamponi molecolari tradizionali. La sede dell’Hot spot di Cavagnolo è in via XXIV Maggio n. 35 (presso il piazzale del Palazzetto dello Sport) e l’apertura, sempre con modalità “drive-through” (senza scendere dall’auto), è da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle 14.30 su prenotazione di data e ora da parte del proprio Medico di famiglia o Pediatra di libera scelta o di un Medico del SISP.

La ricerca scientifica ha permesso di sviluppare nuove metodiche diagnostiche per la determinazione del contagio virale nella popolazione che, specifiche per il virus SARS-CoV-2, utilizzano la metodica della reazione antigene anticorpo e forniscono l’esito in circa quindici minuti. Questi test hanno specificità (cioè la capacità di individuare i veri positivi) quasi uguale ai test molecolari e hanno sensibilità (cioè la capacità di individuare i veri negativi) minore, che però tende ad allinearsi se l’esame viene effettuato nell’immediatezza del prelievo e nelle fasi strettamente presintomatiche o sintomatiche.

Commenta il Commissario dell’ASL TO4, dottor Luigi Vercellino: “Il nostro progetto era quello di organizzare due Hot spot dedicati all’esecuzione di tamponi antigenici rapidi, uno nell’area sud del territorio aziendale e uno nell’area nord. E’ un progetto che stiamo realizzando facendo sistema con due Amministrazioni Comunali del territorio: il primo lo apriremo da lunedì, grazie alla collaborazione del Sindaco di Cavagnolo, che ringraziamo con sincera riconoscenza”. E aggiunge: “Questi due Hot spot per i tamponi antigenici rapidi ci permettono di rendere più appropriato l’utilizzo del tampone molecolare «classico» e, in particolare, di soddisfare l’aumentata necessità di effettuazione di tamponi e di ridurre i tempi di attesa dell’esito del test e il rapporto tra tamponi eseguiti e risorse impiegate”.

Ecco le indicazioni per i tamponi antigenici rapidi: soggetti sintomatici compatibili Covid; soggetti paucisintomatici; soggetti con sintomi atipici; contatti stretti asintomatici di un caso confermato; soggetti asintomatici provenienti da Paesi a rischio, come indicato da disposizioni nazionali.

Conclude il Sindaco di Cavagnolo, Andrea Gavazza: “Per combattere il contagio servono distanze e protezioni, ma servono anche più tamponi: a Cavagnolo si potranno fare su prenotazione del medico, in tutta sicurezza. Ci stiamo preparando ad accogliere al meglio un servizio di qualità a favore delle famiglie del territorio; ringrazio sin d’ora il Commissario e i Responsabili dell’ASL con cui abbiamo lavorato in questi giorni. Un grazie sentito alle Forze dell’ordine e alla Protezione civile che daranno supporto e agli operatori sanitari che saranno impegnati in questo servizio straordinario: siamo pronti”.

