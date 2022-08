A Cavagnolo, nel chivassese, a partire dal prossimo fine settimana si festeggia la patronale di Sant’Eusebio con le tradizionali tre serate gastronomiche assolutamente da non perdere e cinque serate danzanti gratuite. Il clou della festa è in piazza Vittorio Veneto, dove si potranno assaporare le specialità della Pro loco (agnolotti, spiedini, costine, salamelle, patatine, gnocchi ma questi ultimi solo il lunedì), nel cortile della scuola elementare, ballare sul palco allestito nei pressi del Municipio oppure farsi un giro in giostra nel luna park. Nelle giornate di sabato 6, lunedì 8 e mercoledì 10 agosto serate gastronomiche con possibilità di asporto dalle 18.15 alle 19.15.

Domenica 7 e martedì 9 agosto appuntamento con la “Cucina di Maela”, una novità dell’edizione 2022 della festa: paella di pesce e insalata di calamari con possibilità di asporto su prenotazione (cell. 339 2456 748).

Le serate danzanti saranno il 6 agosto con l’orchestra Acqua Marina, il 7 agosto con “Altri Noi – Tributo ai Nomadi”, l’8 agosto con Giuliano e i Baroni, il 9 agosto da Telecupole Sonia De Castelli e Loris Gallo, mercoledì 10 agosto l’orchestra Antonella Marchini.

Presso la sala consiliare Faletti, al piano terra le Municipio, verrà allestita la mostra d’arte “Terre e forme” con l’esposizione di opere a cura degli artisti Pierclaudio Oddoni, Francesco Marinaro e Paolo Gelo. Presso l’ingresso della scuola primaria, in piazza Vittorio Veneto, “La ferrovia Chivasso-Asti in mostra” a cura dell’associazione culturale “La Boscaglia”. Martedì 9 agosto, dalle 15.30, nel salone polivalente, la biblioteca e le associazioni “FraLeNubi” e “Semplicemente Edo” propongono “Aspettando le giostre….” giochi ed attività per i bambini. Domenica 7 agosto, dalle 17, nel salone parrocchiale, presentazione del libro “Ricami dell’Anima”: dialogo tra l’autore Giuseppe Valesio e Padre Sante Inselvini, già parroco di Cavagnolo, modera il professor Guido Ghia. A seguire, dalle ore 18.30, Santa Messa in onore del Santo Patrono concelebrata da don Armand e padre Sante Inselvini.

