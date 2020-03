CAVAGNOLO. Coronavirus: non ce l’ha fatta l’uomo ricoverato in ospedale a Chivasso

CAVAGNOLO. Coronavirus: non ce l’ha fatta l’uomo ricoverato in ospedale a Chivasso.

Giovanni Fazion, 78 anni, è l’ultima vittima della collina del Covid-19. Si è spento nella notte tra lunedì e martedì.

La salma verrà salutata domani, giovedì 26 marzo, al cimitero del paese.

I casi di coronavirus accertati tra i cavagnolesi, ad oggi, sono 4.

CLICCA QUI PER I DATI

Fazion era un pensionato, ex elettricista. Lascia la moglie, ora in quarantena domiciliare preventiva. E’ molto conosciuto, soprattutto a Monteu da Po, dove ha vissuto per tanti anni e dove aveva dato una mano al Comune, anni fa, come volontario per lavori di pubblica utilità, come la sistemazione dei punti luce del paese e delle luminarie.

Con un post su facebook, nel gruppo Cavagnolo Viva, la moglie di Fazion ha voluto ringraziare il sindaco Andrea Gavazza per la disponibilità manifestata dal Comune: “Vorrei ringraziare il nostro Sindaco Andrea Gavazza e tutto il Consiglio Comunale per la sollecitudine e la disponibilità avuta nei miei riguardi nel triste momento che sto attraversando . Grazie dal profondo del cuore“.

Commenti