Ha preso il via con l’esibizione applauditissima degli allievi della Scuola di Musica CMP e il concerto di Claudia Militello, nella splendida cornice del parco di Villa Martini, l’edizione 2021 del “Confluenze Festival”.

Sabato sera l’associazione Cavagnolo.com in collaborazione con la gastronomia Bordino ha organizzato il “Pic nic in Villa” per tutti i partecipanti.

La voce potente ma al contempo delicata di Militello ha incantato il pubblico con un repertorio contemporaneo intervallato da pezzi inediti dell’artista: la venticinquenne chivassese è una delle migliori voci del panorama musicale delle nostre zone, basti sapere che solo poche settimane fa duettato con i Tiromancino in concerto a Torino.

“Una serata meravigliosa che resterà nella memoria di molti” così è stata definita dal sindaco di Cavagnolo Andrea Gavazza, molto coinvolto e partecipe assieme alle associazioni e ai volontari cavagnolesi che hanno reso possibile la perfetta organizzazione di questa serata di inaugurazione.

Prossimo appuntamento con il Confluenze Festival sabato 2 luglio piazza Vittorio Veneto ospiterà l’evento torinese della rassegna “Monferrato On Stage” con la presenza del noto cantautore Eugenio Finardi in “Parole e Musica” insieme a Massimo Cotto.

La “Cena sotto le stelle”, che anticiperà il concerto delle 21, sarà condotta dallo chef Federico Ferrero, vincitore della terza edizione di Masterchef, che proporrà una rivisitazione di qualità delle tradizioni culinarie monferrine insieme ai cuochi dell’Azienda Agricola Angelo Nicola, della Gastronomia Bordino, delle Dolcezze Cavagnolesi e dei Gemelli Pasticceri.

