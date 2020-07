CAVAGNOLO. Colto da malore in auto: muore pensionato di Monteu da Po.

Ha perso la vita per un malore, forse dovuto al caldo che in questi giorni non sta dando tregua nei nostri paesi e in tutta l’Italia in generale.

Emo Braggion, 77 anni, di Monteu da Po, si è sentito male mentre con il fratello stava andando a fare la spesa a Brusasco.

Viaggiavano su una Panda e stavano percorrendo via Martiri della Libertà a Cavagnolo quando la vittima, seduta sul lato passeggero, è stata colta da malore.

Il fratello ha immediatamente chiamato i soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione cavagnolese.

Purtroppo, per l’uomo, non c’è stato nulla da fare.

