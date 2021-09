Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CAVAGNOLO. Cinquant’anni volati in un lampo: Zannol in festa. Correva l’anno 1971. Il 9 settembre, Ettore e Rosalia rilevavano la panetteria al civico 182 di via Cristoforo Colombo e iniziavano un’attività che li avrebbe accompagnati per tutta la vita. Oggi, cinquant’anni dopo, il figlio Piero Zannol, insieme alla moglie Daniela, alla figlia Martina e ai nipoti Gabriele e Leonardo, festeggia il traguardo dell’attività passata di generazione in generazione.