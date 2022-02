CAVAGNOLO. Ieri il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato un emendamento proposto dalla Giunta Regionale che individua il Comune di Cavagnolo quale sede di Casa di Comunità.

“Siamo orgogliosi di questo risultato eccezionale e condividiamo questa soddisfazione con tutti i cavagnolesi – commenta, in una nota, il sindaco Andrea Gavazza -: in base alla programmazione regionale riceveremo contributi dallo stanziamento di 214 milioni di euro tra fondi PNRR e altri finanziamenti, rivaluteremo l’intero territorio della Collina e andremo a migliorare fortemente la qualità dei servizi sociosanitari a disposizione di tutti i cittadini“.

