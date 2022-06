CAVAGNOLO. Ad insospettire la Guardia di Finanza di Chivasso è stata la pubblicità della merce attraverso i social network intestati all’attività commerciale. Così, martedì mattina, è scattato il blitz in un negozio di abbigliamento per bambini di Cavagnolo, dove sono stati sequestrati centinaia di capi di abbigliamento per bambini falsi e con il rischio che possano anche essere pericolosi.

C’erano magliette, completi estivi e zainetti tutti con i marchi di prestigio: Nike, Adidas e Fila. Le taglie andavano da zero a 16 anni. Molti capi erano esposti sugli scaffali del negozio; altri piegati negli [...]