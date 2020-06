CAVAGNOLO. Canestri al Palazzetto? Il sindaco: “Incontriamoci”

Sindaco Andrea Gavazza, per favore, cogli la palla al balzo. E dacci una mano.

E’ l’appello lanciato da un gruppo di genitori dei ragazzi che giocano a basket a Cavagnolo.

Cento firme, raccolte in una manciata di giorni sulla piattaforma “ change.org ”, per chiedere al primo cittadino l’acquisto di due canestri e di una rete da pallavolo per giocare all’aria aperta nel piazzale retrostante il Palazzetto dello Sport di via XXIV Maggio.