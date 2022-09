Come tutti gli anni la festa di borgata Casa Mosso a Cavagnolo fa da spartiacque tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno.

Le prime temperature più fresche non hanno fermato la buona affluenza alle serate di festa, organizzate dalla Pro loco di Roberto Sesia che ha proposto il classico menù di agnolotti, costine e patatine e serate danzanti con i gruppi “Revelation” il venerdì 16 e “Interstellar” nella serata di sabato 17. Domenica invece dedicata all’esposizione dei mezzi agricoli seguita dalla Santa Messa e dalla benedizione degli stessi. Mentre il pomeriggio è stato interamente dedicato ai più piccoli, che hanno potuto mettersi alla prova con il tiro con l’arco a cura della compagnia Arcieri “Il Gufo” di Moncalieri e il flash mob e altri giochi e laboratori dedicati, organizzati dai ragazzi di Nutriaid.

Ma anche all’ambiente grazie al progetto “Salva il seme” per sensibilizzare gli argomenti dell’ecosostenibilità e la lotta al cambiamento climatico. Preziosi gli interventi di Massimo Bergamini (presidente di Seta Spa) e Alessandro Casotti (resp. Gestione servizi Ambientali del consorzio di area vasta del Consorzio di Bacino 16) che hanno sensibilizzato i presenti alla corretta raccolta dei rifiuti e alla lotta allo spreco alimentare. Infine ma non meno importante anche l’iniziativa “Give book a change” dove i libri donati verranno poi catalogati e destinati a finalità benefiche o a biblioteche scolastiche, centri famiglia e residenze per anziani.

Commenti