CAVAGNOLO. Agli inizi del XX secolo la trasfusione di sangue in Italia veniva praticata in via eccezionale e reperire i donatori era una grande difficoltà. Nel 1927 a Milano il dottor Vittorio Formentano comprese l’importanza di sviluppare un’offerta di sangue libera, che avrebbe permesso a chiunque di accedere gratuitamente alle terapie trasfusionali e decise di pubblicare, su un quotidiano dell’epoca, un appello per la costituzione di un gruppo di volontari.

Si presentarono 17 volontari, i quali diedero vita così al primo gruppo AVIS, Associazione Italiana Volontari del Sangue.