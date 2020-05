CAVAGNOLO. Allenamenti di judo online per l’Unisport

Nonostante lo stop forzato che dura ormai da più di due mesi, col dojo chiuso dai primi di marzo, la squadra di judo dell’Unisport Cavagnolo continua ad allenarsi insieme, anche se a distanza.

Sotto la guida dell’insegnante tecnico, la maggior parte dei ragazzi si collega in appuntamenti differenziati per fasce di età, per mantenere i contatti e per mantenersi in forma, visto che le palestre sono tutte chiuse a causa dell’emergenza per il COVID-19.

In un momento difficile come questo, i judoka dell’Unisport hanno continuato ad allenarsi, senza mai mollare, aggiungendo ai loro impegni scolastici a distanza anche gli appuntamenti con gli allenamenti coi loro compagni di squadra, con esercizi adattati alla situazione e agli angusti spazi domestici.

Dall’ultimo mese, i più grandi seguono anche gli allenamenti settimanali della Squadra Regionale della FIJLKAM Piemonte, prendendo parte agli appuntamenti proposti dal vicepresidente del settore judo, il professor Roberto Borgis, e dai tecnici regionali, tra i quali c’è anche Alessandro Di Gianni. Tutti gli allenamenti stanno avendo un buon seguito online, con tantissimi collegati, che condividono insieme la loro passione, nonostante le grandi difficoltà che si incontrano oggi per praticare sport con tutte le limitazioni imposte.

Il segnale che viene dai nostri ragazzi è forte e chiaro e non bisogna perdere proprio questo spirito di partecipazione, che fa sentire parte di un gruppo anche nella solitudine imposta da questo periodo di distanziamento sociale.

In attesa di riprendere le attività in sicurezza, con tutte le precauzioni del caso, la passione per il judo continua.

Commenti