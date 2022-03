La Comunità Siloe di Cavagnolo ha risposto a un appello per dare asilo a cittadini ucraini in fuga dall’orrore di questi giorni, una richiesta di aiuto lanciata da Storozynec, cittadina nel sud dell’Ucraina, quasi al confine con la Romania, dove l’associazione ha un orfanotrofio per bambini disabili.

Si tratta di donne e bambini che partiranno a bordo di autobus e attraverso la Romania o l’Ungheria cercheranno la salvezza nella struttura della Comunità di Santa Fede.

Il viaggio non è ancora confermato, dipenderà dall’evolversi della situazione in loco e dalla possibilità di attraversare le frontiere.

Tre anni fa la Comunità aveva organizzato una raccolta fondi invitando la cittadinanza a partecipare a un pranzo per sostenere l’orfanotrofio ucraino e permettere ai suoi piccoli inquilini di celebrare un Natale quanto più possibile normale, anche se per loro la normalità non esisteva più da tempo, per una guerra silenziosa che si trascina da otto anni, a seguito dell’invasione della Crimea da parte dei russi nel 2014.

La guerra fragorosa che si è scatenata una settimana fa però, ha fatto precipitare improvvisamente le cose e ha costretto milioni di ucraini a scappare per salvarsi o per salvare la vita dei loro figli. Rachel, responsabile del centro Rachel’s learning centre di Castagneto, che collabora con la Comunità di Siloe e darà supporto anche per questo progetto, ci accoglie con entusiasmo: “Aspettiamo questi pullman, previsti per domenica sera o lunedì mattina, si tratta di centoventi donne e bambini ma sapremo chi sono solo 24 ore prima, nel frattempo ci stiamo organizzando per i pasti, per dar loro da dormire, allestire uno spazio per i giochi. Alcuni di loro hanno già dei contatti in Italia, altri no. Con il prossimo pullman ci hanno detto che arriveranno bambini soli o accompagnati dai nonni, perché le mamme saranno al fronte a combattere. Ci mancano fondi, al momento contiamo sui volontari perché portino cibo e il necessario”.

Per donazioni a favore di questo progetto: ASSOCIAZIONE COMUNITA’ SILOE – Banca Cassa di risparmio di Asti IT57S060853770000000023690

