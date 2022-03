CAVAGNOLO. Si chiama Lyubov, e ha solo un mese e mezzo, la piccola profuga ucraina arrivata in Italia con un gruppo di 47 bambini portati in salvo dalla Fondazione Aief per l’infanzia e l’adolescenza, a bordo di un bus messo a disposizione da Fondazione Specchio dei Tempi giunto ieri sera a Cavagnolo, nell’area metropolitana di Torino.

Uno “scricciolo”, come la definisce su Facebook il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che rigrazia Aief per averla “portata al sicuro” anche con il supporto della Protezione civile regionale.