Le cauzioni per appalti pubblici sono fideiussioni necessari per poter partecipare alle gare d’appalto. Le tipologie più conosciute sono la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva, la prima è richiesta dal Committente a tutte le imprese che partecipano a una gara d’appalto pubblica.

Le cauzioni sono obbligatorie per tutte le imprese che intendono aggiudicarsi lavori, servizi pubblici, manutenzioni e servizi di forniture. Attraverso queste fideiussioni, l’impresa che vince la gara d’appalto garantisce al Committente l’impegno preso una volta aver vinto la gara, nel sottoscrivere il relativo contratto. Queste cauzioni, inoltre, dimostrano anche il possesso di tutti i requisiti previsti per la gara in oggetto.

In questo articolo vedremo le principali distinzioni di cauzioni per appalti, come si ottiene una cauzione per una gara di appalto pubblica e quali sono le differenze che distinguono una cauzione provvisoria da una definitiva.

Le differenze tra cauzione definitiva e cauzione provvisoria

La cauzione definitiva rappresenta una garanzia obbligatoria da presentare dopo aver vinto una gara d’appalto pubblica. Questo tipo di cauzione copre il mancato adempimento di tutti gli obblighi e oneri previsti dal contratto di appalto ed è regolata dall’art. 113 del Decreto Legislativo n. 163/2006.

Si tratta di una fideiussione assicurativa da costituire a garanzia dell’adempimento delle prestazioni richieste e degli obblighi previsti dal contratto. È denominata definitiva perché tutela la Stazione Appaltante da eventuali risarcimenti, nel caso in cui l’azienda non riesce a completare le operazioni indicate nel contratto e causa un danno diretto al Committente.

La cauzione provvisoria è una garanzia fideiussoria che è necessario ottenere nel momento in cui si vuole partecipare a una gara d’appalto e risarcisce la Stazione Appaltante nel caso in cui l’azienda vincitrice non firma il contratto. Questo tipo di fideiussione garantisce anche il possesso di tutti i requisiti previsti dal bando di gara.

La cauzione provvisoria corrisponde, circa, al 2% dell’importo indicato nel bando, mentre la cauzione definitiva corrisponde al 10%.

Tipologie di garanzie per appalti pubblici

Nel settore degli appalti pubblici è possibile che ci siano altre tipologie di garanzie da offrire al Committente:

Fideiussione per anticipazione ;

; Fideiussione rata di saldo .

. Polizza decennale postuma , in presenza di un eventuale gara d’appalto per imprese edili, da presentare entro 10 giorni dalla data di consegna dei lavori;

, in presenza di un eventuale gara d’appalto per imprese edili, da presentare entro 10 giorni dalla data di consegna dei lavori; Polizza Car, sempre per appalti pubblici nel settore edilizio.

Come si ottiene una cauzione per appalti pubblici

Le cauzioni per gli appalti pubblici possono essere rilasciate sia dalle banche che dalle imprese assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità. In alternativa, è possibile richiederle a intermediari finanziari iscritti all’albo. Tuttavia, le modalità di richiesta sono scelte dall’appaltatore.

Le garanzie devono avere una validità di almeno 180 giorni dalla data di emissione del bando, tuttavia, tra i requisiti è possibile che ci sia una determinata validità da rispettare che varia in base alla durata dell’offerta.

Per ottenere la cauzione definitiva è fondamentale presentare all’istituto di riferimento la lettera di aggiudicazione e il contratto di appalto. In alternativa al contratto è possibile presentare il cronoprogramma o il capitolato.

Commenti