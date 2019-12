CATANZARO. Maxi blitz anti ‘ndrine: 300 arresti, patto clan-politici

Un blitz come non se ne vedevano dai tempi del maxi processo di Palermo. Parola di Nicola Gratteri, il procuratore di Catanzaro che oggi ha coronato il suo sogno: cominciare a smontare la Calabria come un trenino della Lego per rimontarla piano piano. Ed in effetti l’operazione “Rinascita-Scott” condotta [...]





