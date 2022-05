Ivrea. Venerdì 13 maggio alle 18 al Teatro civico Giacosa di Ivrea sarà presentato il catalogo della mostra “Olivetti e l’arte: Jean-Michel Folon” , allestita fino al 5 giugno nelle sale del Museo Garda di Ivrea. Il catalogo è curato dal Comune di Ivrea e dall’Assessorato alla Cultura, e pubblicato dalla casa editrice Allemandi di Torino.

Ospite dell’evento sarà Marilena Pasquali, storica dell’arte e membro del comitato scientifico della Fondazione Folon. La dottoressa Pasquali è anche tra i curatori della mostra Folon. L’etica della poesia, inaugurata il 5 maggio ai Musei Vaticani di Roma.

L’illustre storica è una dei massimi esperti della poetica di Folon, e il suo intervento permetterà di approfondire la figura e l’impegno dell’illustratore belga, che la mostra ripercorre in maniera suggestiva attraverso la sua collaborazione con l’azienda eporediese, durata oltre 30 anni.

Il catalogo ripercorre le sezioni in cui è articolata la mostra: la collaborazione di Folon con la Olivetti all’inizio degli anni sessanta, attraverso i carteggi con Giorgio Soavi e la realizzazione dei primi manifesti realizzati per l’azienda eporediese. Il libro illustrato Le Message, pubblicato nel 1967 e che diventerà due anni dopo un breve e delizioso disegno animato con la regia di Folon. L’agenda illustrata da Folon per la Olivetti nel 1969; la grande installazione nella stazione Waterloo, a Londra, nel 1975; le mostre monografiche che Olivetti organizzò su Folon e i due celebri libri strenna illustrati dall’artista: La metamorfosi di Kafka (1973) e Cronache marziane di Ray Bradbury (1979)

Il catalogo, come la mostra, offre una panoramica completa dell’esperienza virtuosa che ha visto arte e industria creare un terreno di incontro in cui coltivare progettualità e forme per comunicare innovative e tuttora straordinarie per la loro modernità.

L’Assessore alla Cultura Avv. Costanza Casali pone l’accento sul valore delle collaborazioni e sulla progettualità di largo respiro che caratterizza una serie di iniziative tra loro collegate: “L’uscita del secondo catalogo edito dalla casa editrice Allemandi di Torino, dopo il primo dedicato a La collezione Olivetti, è parte di un progetto editoriale di sei volumi che accompagneranno le rispettive mostre dedicate al patrimonio artistico Olivetti, e che comporranno una collana raccolta in un apposito cofanetto. Il progetto si inserisce nel contesto delle iniziative previste all’interno del programma dedicato a Ivrea Capitale del Libro. Ma prima ancora, questa mostra rientra nel progetto di valorizzazione e fruizione della raccolta di opere d’arte Olivetti, oggi di proprietà Tim, che l’azienda eporediese ha raccolto nell’arco di alcuni decenni. Un patrimonio composto da centinaia di opere d’arte che tornano al pubblico in virtù dell’accordo siglato nel febbraio 2021 tra Comune di Ivrea, Associazione Archivio Storico Olivetti, Tim e Olivetti. Le prossime quattro mostre del ciclo Olivetti e la cultura nell’impresa responsabile si svolgeranno tra il 2022 e il 2023 presso il Museo Garda di Ivrea”.

I cataloghi sono in vendita al prezzo di copertina di 30 euro e a un prezzo promozionale di 25 euro nel bookshop del Museo Garda. È possibile prenotare le copie e la spedizione con richiesta via mail al museo musei@comune.ivrea.to.it oppure con l’acquisto diretto sul sito dell’editore https://www.allemandi.com/

