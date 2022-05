C’è chi è rimasto all’asciutto proprio mentre si stava facendo la doccia.

Qualcun altro che ha dovuto interrompere il proprio lavoro visto che senza acqua era impossibile proseguire (è il caso di una parrucchiera).

Nelle giornate del 19 e 20 maggio si sono registrati alcuni disagi legati all’acquedotto, nello specifico in una condotta di via Cristoforo Colombo. Niente acqua nelle case e fiumi d’acqua, invece, per strada.

Un vero e proprio caos che, per l’ennesima volta, ha colpito la zona creando moltissimi disagi per i residenti dell’intera zona.

Purtroppo non è la prima volta, negli ultimi [...]