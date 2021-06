Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Quale migliore accoglienza se non un regalo? Quale miglior regalo se non un libro? L’iniziativa promossa dal Comune di Castiglione Torinese è la “Festa dei nuovi nati” e si è svolta nel Chiostro “ex Cottolengo” nell’omonima via. Sabato 26 i rappresentanti dell’amministrazione pubblica, l’assessore alla cultura, Graziella Busca, Maria Luisa Accardi, delegata all’Istruzione e il consigliere, Alessia Casa, hanno ricevuto le famiglie per introdurre simbolicamente i più piccoli nella cittadinanza, lasciando in dono un libro per i nati nel 2020.

Il pomeriggio è stato dedicato a questi ultimi. È stato animato dal Elia, del Circowow, e dall’attrice/narratrice, che hanno coinvolto i bimbi con giochi di gruppo e racconti di fiabe.

L’assessore Graziella Busca è intervenuta a latere per introdurre il progetto “Nati per leggere” e commentare la scelta di donare simbolicamente un libro ai suoi concittadini più giovani: «Non sono sconosciuti ai pediatri

i benefici allo sviluppo cognitivo dei bambini della lettura.

Sin dalla più tenere età ascoltare un libro, anche se raccontato dai genitori, favorisce la crescita intellettiva. Perciò aderendo al progetto “Nati per leggere”,

Castiglione e la sua biblioteca civica cercano di stimolare la lettura fra i suoi cittadini più piccoli, ed ha destinato un terzo

dei fondi del progetto, cinquemila euro, in letteratura per l’infanzia». Al termine della manifestazione, sono state raccolte le iscrizioni alla Biblioteca civica.

