Qualche giorno fa mi ha scritto una mail un cittadino, dice che sua moglie è stata quasi attaccata da un cinghiale a Cordova, stava caricando ma lei è riuscita ad andare dentro casa”.

La racconta così il Sindaco di Castiglione, Loris Lovera, ed è l’ennesimo segno di un’emergenza che ormai è diventata “normalità” lungo la collina torinese.

Solo nelle ultime settimane alcuni cinghiali sono stati avvistati in via Colombo, in frazione Cordova o in via della Fornace.

“Quando riceviamo la segnalazione – spiega il primo cittadino, Loris Lovera – mandiamo tutto alla Città Metropolitana”. E infatti nei [...]