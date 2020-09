CASTIGLIONE. Uccise il vicino di casa a fucilate, condannato a 30 anni

La Corte d’Assise di Torino ha condannato a 30 anni di reclusione, Stefano Barotto, muratore 70enne che il 18 ottobre del 2019 uccise a fucilate Assuntino Mirai, pensionato 66enne di Castiglione Torinese.

L’omicidio avvenne nei boschi di borgata Mercateria a Pinasca, nel pinerolese, dove la vittima aveva una seconda casa, proprio accanto a quella del suo assassino. Barotto venne arrestato dai carabinieri 24 ore dopo l’omicidio, scaturito da una lite per un parcheggio, ma l’aggravante per futili motivi non è stata presa in considerazione dai giudici. Il pm Rossella Salvati aveva chiesto l’ergastolo con isolamento diurno per i primi sei mesi.

La corte ha stabilito anche un risarcimento di 800.000 euro di provvisionale per i parenti della vittima, tra cui la moglie di Mirai, costituiti parte civile con gli avvocati Cristian Scaramozzino e Cristina Lavezzaro.

