CASTIGLIONE. Torna il Festival dell’Innovazione in città

Con l’autunno, dopo la lunga pausa della crisi pandemica, sono riprese anche le iniziative culturali di Comuni ed Associazioni, con una ricca serie di appuntamenti per il nostro territorio: dall’Autunno in scena castiglionese, al Festival dell’Innovazione e della Scienza 2020, organizzato di concerto con il Comune di Settimo Torinese, al “Colline Cultura Photo Festival” organizzato dalla associazione Arketipo, al concorso fotografico “Uno scatto per Castiglione” promosso da “Storia e Futuro”

Altre occasioni ancora sono in preparazione, a conferma della vitalita’ del nostro associazionismo, sia per le attivita’ ricreative, sia per le occasioni di informazione e divulgazione scientifica.

Ed è proprio il Festival dell’Innovazione che toccherà il territorio in settimana.

Sarà la mente la protagonista dell’ottava edizione (10-17 ottobre) di StranaMente, il Festival dell’Innovazione e della Scienza di Settimo Torinese e dei tanti comuni dell’area metropolitana che ormai da diversi anni sono coinvolti nel programma.

Quella del 2020 sarà naturalmente un’edizione particolare, nel rispetto delle regole e norme relative all’emergenza Covid-19.

La prima novità è la nascita di 7Web.tv, un canale web dedicato alle dirette multi-streaming degli eventi. Quasi tutti gli eventi si terranno comunque in presenza nella Biblioteca Archimede, vero cuore della rassegna, con numero di posti ridotti e prenotazione obbligatoria e nei tanti comuni della città metropolitana che anche quest’anno hanno voluto partecipare alla kermesse: Castiglione, Chieri, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Rivoli, San Mauro.

Il Festival dell’Innovazione della Scienza è reso possibile grazie alle prestigiose associazioni, enti scientifici e culturali, università, centri di ricerca, che collaborano alla creazione del programma e ai numerosi sponsor e partner che sostengono tutti gli anni l’evento: Regione Piemonte, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt, Lavazza, Smat, Engie, Torino Outlet Village, Olon, L’Oreal, Farmen.

In totale, sono circa 200 gli eventi complessivi del Festival dell’Innovazione e della Scienza di Settimo Torinese, tra laboratori, mostre, spettacoli, dibattiti, incontri.

