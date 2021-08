Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CASTIGLIONE TORINESE. Al rientro dalle vacanze, a settembre, la socialità avrà un nuovo impulso, per recuperare in sicurezza e sviluppare il senso di comunità.

L’Amministrazione, in questa logica, intende portare avanti iniziative di promozione sociale delle attività sportive, e di sostegno alle associazioni sportive locali che hanno subito notevoli ripercussioni negative a causa della pandemia.

“Coerentemente con il nostro programma, – spiega il Sindaco Lovera – vogliamo promuovere e diffondere la pratica sportiva nelle sue diverse attività, per tutte le categorie e le fasce di età e con particolare riguardo ai più giovani; vediamo infatti lo sport come uno strumento diffuso di forte socializzazione ed accrescimento della qualità della vita, elemento fondamentale per la salute e l’educazione dell’individuo, fattore di inclusione sociale e di pari opportunità.

Abbiamo quindi deciso di organizzare la seconda edizione della manifestazione “SPORTS & MUSIC” nelle giornate di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 settembre 2021, presso il Piazzale degli Alpini e nelle vie del Paese”.

Per favorire la partecipazione della cittadinanza alla manifestazione verranno organizzate dimostrazioni sportive da parte delle Associazione Sportive operanti sul territorio comunale, i bambini e ragazzi che parteciperanno all’evento riceveranno una maglietta a ricordo della giornata.

L’Amministrazione ha dato il proprio patrocinio gratuito anche ad una iniziativa della Pro Loco di Castiglione, e sta organizzando, in collaborazione con la Società Operaia, la “cena in bianco” prevista sabato 4 settembre presso piazza del Donatore. Infine, ci sarà la riproposizione della serata di cabaret, annullata a fine luglio per le avverse previsioni meteorologiche.

