CASTIGLIONE TORINESE. L’andamento della pandemia COVID-19 è ancora in ripresa: l’indice di trasmissibilità è stabile a livello nazionale sopra 1,2, con associato aumento di casi e ricoveri.

Sul territorio di Castiglione i casi sono risaliti a 3.

Si conferma per fortuna un andamento decisamente rallentato rispetto allo scorso anno, soprattutto per i casi gravi, grazie al grandissimo sforzo svolto per la campagna vaccinale che vede percentuali di copertura di quasi 90% nella popolazione over 12, e un rapido progresso anche nella copertura dei richiami.

A questo proposito, in queste settimane, come da convenzione, si sta smantellando il centro vaccinale di Castiglione, che ha contribuito nella fase emergenziale a somministrare più di 4000 vaccini per i cittadini della collina torinese.

Siamo orgogliosi di aver potuto contribuire attivamente e con numeri così importanti alla vaccinazione, ricordando che tutto il personale impiegato era personale volontario.

“Ringraziamo tutte le associazioni di volontariato e la protezione civile”

“Cogliamo l’occasione – commenta l’amministrazione comunale – di ringraziare pubblicamente tutti gli attori che hanno reso possibile tutto ciò, a partire dall’ASL TO4, tutte le associazioni di volontariato e di protezione civile (ANA, ANC, AIB ed UNITRE), nonché i medici e gli infermieri che si sono dedicati gratuitamente a questa missione.

Restano in ogni caso attivi sul nostro territorio altri centri vaccinali, ed è ora possibile anche la vaccinazione in farmacia, prenotandola direttamente o sul sito www.ilPiemontetivaccina.it.

Prevenzione, cautela, vaccinazione, insieme alla migliore selezione delle terapie: questa rimane ad ogni evidenza la strada giusta per uscire dall’emergenza. Occorre mantenere comunque sempre molto alta l’attenzione, adottando tutti i sistemi di prevenzione individuati dall’ISS: evitare gli assembramenti e laddove non sia possibile garantire una distanza interpersonale adeguata indossare la mascherina anche all’aperto. Occorre ancora un piccolo sforzo di tutti noi, per proteggere noi stessi e la nostra comunità”.

