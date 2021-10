CASTIGLIONE TORINESE. Ha preso avvio in questi giorni il progetto di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio sentieristico all’interno del comune di Castiglione Torinese, riguardo al quale la città si era aggiudicati un bando emesso dalla città metropolitana di Torino.

Il progetto coinvolge come attori principali l’associazione CNGEI di Gassino torinese e l’associazione Asso di San Mauro, che con grande impegno e collaborazione hanno dato mano al recupero di alcuni tratti di sentieri collinari: in particolare è stato già in buona parte ripristinato il sentiero 76 e sarà oggetto di prossimo intervento il n.73. [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login (cliccando qui), altrimenti registrati (cliccando qui)