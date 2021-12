CASTIGLIONE TORINESE. Lo scorso 16 dicembre, con delibera di giunta, è stata rinnovata sino al 2024 la convenzione con l’associazione di categoria Coldiretti per il mercato a km0 che si svolge ogni martedì pomeriggio in piazza Don Cesare Fava.

La collaborazione tra Amministrazione e Coldiretti in questo campo ha creato una struttura in grado, anche e soprattutto in questo periodo pandemico, di dare un essenziale servizio alla cittadinanza, che in periodo di lockdown poteva approvvigionarsi esclusivamente all’interno del proprio Comune di residenza, consentendo anche alle imprese del territorio di subire [...]



