“Pony Club La Valle del Bò”: passione, sport, natura a animali. Una ASD immersa nel verde, affiliata alla Federazione Italiana Sport Equestri e facente parte del CONI. Natura, animali e sport, un mix perfetto che diventa passione, quella da trasmettere a grandi e piccini, a chiunque voglia avvicinarsi a questo mondo. Da quest’anno, oltre a pony e cavalli, anche tanti animaletti quali conigli, galline e papere ad esempio.

A gestire il circolo ippico Giorgia Bertassello, istruttrice con pluriennale esperienza, tecnico di attività ludica dal 2002 e istruttore di primo livello. E’ anche anche tecnico della Nazionale Italiana a guida della categoria Open e, nel 2018, ha portato la sua squadra a conquistare l’oro agli Europei e il bronzo ai Mondiali di ponygames.

Il “Pony Club La Valle del Bò” è immerso in uno stupendo bosco di castagni ed è attraversato da un piccolo rio. Si articola su più collinette che ospitano vari paddok e dispone di una scuderia di 15 box, un campo in sabbia coperto e illuminato di 45×22 metri con tribuna. Vi è, inoltre, un ampio parcheggio per i visitatori e una club house per gli associati.

Qui si può fare lezione di equitazione a tutte le età e si impara con i cavalli da scuola seguiti da validi insegnanti. A disposizione dei soci maneggio, selleria cavalli e selleria pony, ma anche pensione cavalli privati a garanzia di ospitalità di ottima qualità, sicura e in linea con le necessità dell’animale. Ma non è tutto… al “Pony Club” ci si può avvicinare anche ai ponygames, o Pony Mounted Games, una disciplina altamente pedagogica e spettacolare, praticabile a partire dai 4 anni in su e aperta anche alla categoria Open. A farla da padrone in questa attività sono natura, animali, impegno costante e gioco di squadra.

Il “Pony Club La Valle del Bò” è anche una location dove si possono organizzare battesimi della sella, feste di compleanno e qualsivoglia tipo di evento all’insegna dell’allegria, della convivialità e della condivisione.

Il posto giusto per imparare, divertirsi e staccare da tutto il resto, immersi nel verde e fra gli animali. In poche parole benessere totale.

Informazioni: “ASD Pony Club La Valle del Bò”, indirizzo: strada Cordova 11 – Castiglione Torinese, presidente: Claudio Bertassello, referente: Giorgia Bertassello, telefono: 3480945341, e-mail: gioberta77@gmail.com , sito internet: www.lavalledelbo.com , Facebook: “Valle del Bò”, Instagram: “_ lavalledelbò_”

Commenti