CASTIGLIONE TORINESE. Con la delibera di giunta, dello scorso 16 dicembre, sono stati approvati diversi contributi alle associazioni di volontariato del nostro territori.

Si parte da un contributo di 1500 Euro alla Croce Rossa Italiana di Gassino per il grande supporto alla popolazione in questo periodo pandemico e per la disponibilità di supporto e affiancamento in tutte le iniziative comunali tenute in quest’anno, con la costante presenza di personale specializzato. La delibera, poi, prevede un contributo di 176 Euro all’Associazione amici dei sentieri, per l’installazione di cartellonistica dei sentieri 73 e [...]



