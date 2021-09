Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Lunedì 13 è iniziato anche il nuovo anno scolastico, e la scuola secondaria Fermi (in foto) riapre agli studenti, come previsto, in uno stato rinnovato, con il primo lotto delle opere di riqualificazione.

“I lavori – spiega l’amministrazione – verranno proseguiti con il secondo e terzo lotto già programmati tra 2021 e 2022, con termine previsto per l’inizio dell’anno scolastico ’22-’23. Avremo così rimesso in efficienza e nelle migliori condizioni d’uso una parte importante degli edifici comunali, con ottime prospettive di risparmio energetico e sostenibilità nel tempo”.

Commenti