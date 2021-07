Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CASTIGLIONE TORINESE. Nella prima mattina di domenica 11 luglio si è dovuto procedere d’urgenza alla rimozione di un albero crollato, lungo via Torino all’incrocio con via della Fornace.

La situazione è stata risolta tempestivamente, con garanzia per la sicurezza di pedoni e traffico automobilistico.