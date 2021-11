CASTIGLIONE TORINESE. È stato approvato lo schema di accordo tra il Comune di Castiglione ed il Comune di Caselle circa l’utilizzo della graduatoria in corso di validità per la copertura di posti con ruolo di “Agente della polizia municipale”.

“Questo – spiegano dall’amministrazione – ci permetterà di inserire a breve in organico una nuova risorsa, che andrà a potenziare l’ufficio di polizia municipale; un’azione concreta, in linea con il nostro mandato elettorale, per incrementare la sicurezza sul nostro territorio: dalla sicurezza stradale, al contrasto alla microcriminalità ed ai reati ambientali”.