CASTIGLIONE TORINESE. Lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi di comunicazione digitale è cruciale nel contesto della ripresa socio-economica, del Paese in generale e anche del nostro territorio.

L’Amministrazione si è impegnata dall’inizio del mandato per lo sviluppo sul territorio della infrastruttura di rete a larga banda e dell’offerta di connettività.