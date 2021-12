CASTIGLIONE TORINESE. L’andamento della pandemia COVID-19 è ancora in ripresa: l’indice di trasmissibilità è stabile a livello nazionale sopra 1,2, con associato aumento di casi e ricoveri.

Anche sul territorio di Castiglione i casi sono in aumento, dai 4 della scorsa settimana a 7 in questa.

In seguito ai contagi rilevati, è stata anche predisposta la chiusura temporanea di una sezione della scuola dell’infanzia (in foto) così come previsto dai protocolli di sicurezza.

Continua l’assenza di focolai, grazie appunto all’efficacia dei protocolli di prevenzione, ed alla campagna vaccinale.