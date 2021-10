CASTIGLIONE TORINESE. Sono state approvate le nuove tariffe per i servizi scolastici, con una sostanziale conferma dei livelli dell’anno trascorso per i servizi pre- e post- scuola.

Per il trasporto scolastico è prevista l’esenzione per le fasce di reddito inferiori ai 3000 euro e per i bambini disabili, mentre le tariffe variano dagli 80 ai 300 euro annuali per i castiglionesi in dipendenza dalle fasce di reddito ISEE.

Inoltre si confermano le tariffe scontate per gli ulteriori figli.