CASTIGLIONE TORINESE. Le associazioni locali e l’Amministrazione di Castiglione hanno voluto riprendere un progetto rivelatosi negli scorsi anni partecipato, coinvolgente e di grande successo: “L’autunno in Scena”.

Quest’anno le date dedicate saranno 4, nei quattro venerdì del mese di novembre presso il teatro parrocchiale: Venerdì 5 andrà in scena lo spettacolo “Pautasso antonio esperto di matrimonio” offerto dalla “Società operaia agricola di mutuo soccorso”; Venerdì 12 ci sarà “in un tranquillo paese di provincia” a cura della Pro Loco di Castiglione Torinese; Venerdì 19 l’appuntamento sarà con “Scusate se esisto”, a cura dell’Amministrazione di Castiglione; infine Venerdì 26 avrà luogo un concerto della corale dell’Unitre.

“L’amministrazione – commentano dal Comune – ringrazia per la collaborazione delle associazioni locali per essersi rese subito pronte e disponibili per creare momenti aggregativi e sociali fondamentali per una buona comunità”.

Commenti