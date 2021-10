CASTIGLIONE TORINESE. La violenza dei no green pass a Roma? Tutta colpa del governo che non dialoga con loro, firmato Jessica Costanzo, parlamentare castiglionese, ex 5 Stelle, oggi in forza nel movimento “L’Alternativa C’è”.

È questa l’ultima delle sue “perle” che ha finito per “giustificare” le violenze di piazza perpetrate dai no green pass nella giornata di sabato nel centro di Roma.