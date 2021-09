Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Una moneta complementare e il “No” ai prestiti del Recovery Plan, queste alcune delle proposte, bizzarre (?!), messe in campo dalla Costanzo nei mesi precedenti.

Questa volta la deputata castiglionese si scaglia contro il Green Pass, lo fa con un video pubblicato sulla sua pagina Facebook. Un video che, in un paio di giorni, ha raccolto almeno un centinaio di Mi Piace.

“L’italia – attacca nel video – è una repubblica fondata sul Green Pass, unico paese in Europa dove si paga per lavorare, il governo non ha il coraggio di inserire l’obbligo vaccinale e scarica sulle persone costi, rischi e responsabilità”.

Da quando la parlamentare è uscita dal Movimento 5 Stelle per aderire a “L’Alternativa C’è”, le sue battaglie sono diventate sempre più di retroguardia.

Qualche giorno fa, in parlamento, la deputata ha chiesto l’abrogazione del Green Pass per partecipare alle fiere di paese.

In poche parole, secondo la Costanzo, proprio per le manifestaizoni che prevedono l’assembramento di tante persone, il green pass non dovrebbe essere richiesto ma tutti dovrebbero poter entrare liberamente.

Ma non basta ancora, per la Costanzo “offrire un gelato in cambio di un vaccino a un minore, come si fa in Piemonte” è una sorta di ricatto morale nei confronti dei più piccoli.

Insomma, secondo la Costanzo i genitori dei minori sarebbero indotti a vaccinare i propri figli per colpa di un gelato.

In ultimo, in parlamento, qualche giorno fa la parlamentare ha chiesto di evitare “La discriminazione nei confronti dei portatori di handicap gravi costretti a vaccinarsi”.

Che poi sarebbero le persone fragili, i primi, secondo i medici, a doversi vaccinare.

“È chiaro ormai – attacca la Costanzo – che si tratta di uno strumento finalizzato ad obbligare la gente a vaccinarsi. Se non si ha il green pass, si è tagliati fuori dalla vita sociale. Farsi delle domande, senza essere catalogati come pericolosi eversivi o “no vax” incalliti, è lecito e doveroso. Soprattutto se si è legislatori con responsabilità rispetto alle quali non ci si può sottrarre”.

Per carità, benissimo le domande, da chi ci rappresenta, però, ci si aspetterebbe anche qualche soluzione un po’ più elaborata di togliere il green pass per gli eventi con centinaia di persone come le fiere.

Commenti