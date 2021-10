CASTIGLIONE TORINESE. L’Amministrazione ha approvato una delibera per l’utilizzo dei fondi stanziati a favore delle attività di centro estivo e più in generale delle attività educative non formali e informali e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19.

Verranno dunque avviate a breve iniziative per i piccoli e meno piccoli castiglionesi, assolutamente gratuite, che coinvolgeranno i bambini ed i ragazzi per tutte le fasce di età dai 0 ai 17 anni.

Queste azioni saranno estese fino a dicembre 2021.