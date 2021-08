Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CASTIGLIONE TORINESE. Il Consiglio Comunale di giovedì scorso ha approvato alcune significative variazioni di bilancio, in relazione a progetti avviati o in programma di alta rilevanza per la comunità castiglionese.

In primo luogo sono stati stanziati 94 mila euro per la progettazione definitiva relativa alla ristrutturazione del complesso polisportivo del Pedaggio.