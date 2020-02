CASTIGLIONE. TENTATA TRUFFA, si fingono volontari per effettuare il tampone per il Coronavirus

Sciacalli in azione, bussano e dicono di dover effettuare il tampone per la ricerca del Coronavirus. Alcuni tentativi di truffa sono stati segnalati a Castiglione Torinese, in via Torino, ad opera di finti volontari della Croce Rossa che hanno telefonato o si sono presentati a casa di anziani per effettuare il controllo del tampone per la ricerca del Coronavirus.

I malviventi sfruttano la paura per tentare di entrare nelle abitazioni e rubare qualcosa. Le autorità hanno invitato i cittadini, in caso di “visite” simili, a contattare immediatamente le forze dell’ordine. “Nel comune di Castiglione alle 13 circa – racconta il sindaco di San Mauro, Marco Bongiovanni – c’è stata una tentata truffa con la scusa del tampone per coronavirus. Due persone distinte con tesserino e panda bianca. Nessuno chiede di fare tamponi o analisi se non siete voi ad aver chiamato i numeri di emergenza dedicati! Polizia locale, Carabinieri sono allertati. Raccomandate di non aprire a chi rimane in casa, soprattutto ai genitori anziani”.

Commenti