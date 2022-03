Lo scorso giovedì si è tenuto un importante Consiglio comunale, in cui è stato portato in approvazione il bilancio comunale pluriennale 2022-2024.

Il bilancio è stato illustrato da tutti i consiglieri ciascuno per la propria parte di competenza con le varie iniziative a favore dei giovani, del commercio, dello sport, degli anziani, dell’ambiente, della sicurezza, della manutenzione, delle nuove tecnologie, delle infrastrutture di telecomunicazione e dei molti temi che fanno parte del mandato elettorale.

Per il tema anziani, si è dato riscontro sulla concessione in gestione all’associazione APLA di alcuni locali siti in piazza IV novembre, [...]