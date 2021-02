CASTIGLIONE. Sono una decina i casi di positività al Covid19 tra i cittadini castiglionesi

Il ritmo di contagio è tornato in lieve salita: l’indice Rt si colloca in Piemonte (ultimi dati diffusi da ISS) a 0,9: la nostra Regione è per ora ancora in zona gialla.

Per quanto riguarda Castiglione, il numero di casi COVID registrati è di poco superiore [...]



