Il tessuto sociale di una comunità è dato anche dalle associazioni che operano sul territorio.

L’Associazione Nazionale Alpini si è distinta in questi anni anche a Castiglione per il fattivo supporto dato, con i suoi membri, dal sostegno alle famiglie e individui colpiti dalla pandemia, alle attività di protezione civile, alla collaborazione per iniziative sociali e culturali.

Il Comune ha approvato ed attivato la convenzione con il gruppo Alpini di Castiglione, dando struttura alla collaborazione fattiva che vede gli alpini di zona impegnati in diverse iniziative: l’accompagnamento a scuola dei ragazzi (il “pedibus” ripartito proprio [...]