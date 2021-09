Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Il cimitero di Castiglione Alto, negli ultimi anni, è stato spesso oggetto di furiose polemiche.

La precedente amministrazione, guidata dall’ex Sindaco Roberto Pignatta, aveva più volte manifestato la volontà di arrivare, nel corso del tempo, alla chiusura della struttura. L’amministrazione di Loris Lovera, però, è stata costretta a cambiare linea.

“Riteniamo opportuno – spiega il primo cittadino – dare alla cittadinanza un aggiornamento circa la manutenzione dell’area cimiteriale di Castiglione Alto, e sui programmi per la sua sistemazione e miglioramento. Abbiamo provveduto al diserbo della crescita infestante estiva nell’area cimiteriale, e nel corso della prossima settimana i residui verranno rimossi dalla ditta incaricata, recuperando un ritardo non lungo, ma certamente da prevenire in futuro”.

Il Sindaco, poi, risponde anche alle obiezioni delle minoranze che hanno più volte manifestato la volonta di chiudere il cimitero di Castiglione Alto.

“Per quanto riguarda il mantenimento o meno in attività del cimitero storico, – prosegue Lovera – prendiamo atto delle intenzioni circa la sua chiusura, espresse oggi, retroattivamente, da esponenti delle precedenti amministrazioni.

Dobbiamo tuttavia sottolineare che l’azione di governo si misura su atti amministrativi ed azioni concrete, e rileviamo che nel passato nessun atto e nessuna azione delle precedenti Giunte ha dato seguito a quelle buone intenzioni, rimaste evidentemente pii desideri e contraddette anzi dalla politica concreta.

Per parte nostra, intendiamo garantire e migliorare l’accessibilità ed i servizi del cimitero di Castiglione Alto. Continueremo quindi le azioni di manutenzione, ed il necessario ciclo di esumazioni ed estumulazioni; daremo corso alla realizzazione di nuove cellette ed ossari per quanto necessario; procederemo alle opere di eliminazione delle barriere architettoniche, per cui avevamo indicato e confermato uno stanziamento di 70.000 Euro nei documenti di programmazione (a proposito di atti amministrativi concreti); provvederemo all’adeguamento dell’area servizi igienici, come pensiamo sia doveroso per consentire la visita ai propri cari defunti in dignità e decoro”.

