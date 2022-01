La viabilità in via Caudana continua ad essere un problema da molto tempo. A preoccupare è proprio il continuo passaggio di mezzi pesanti che si inerpicano su per le strade di collina per raggiungere il chierese, passando per Castiglione, Gassino, Sciolze per arrivare, poi, una volta attraversata la collina, fino a Chieri per imboccare l’autostrada.

I divieti? Ci sono eccome, ben visibili, come anche le ordinanze dell’ex sindaco Roberto Pignatta e dell’attuale Loris Lovera che vietano espressamente il passaggio di questi mezzi. Divieti e ordinanze che vengono puntualmente ignorati dagli autusti dei camion che frequentano [...]