È polemica dopo l’ultimo Consiglio Comunale, la settimana scorsa, infatti, è stato approvato il nuovo pipano finanziario per la Tari (Tassa rifiuti). Ad attaccare è l’ex sindaco, oggi capogruppo di minoranza, Roberto Pignatta.

Al centro della questione ci sono gli aumenti sulla Tari, per utenze domestiche e non domestiche, che hanno riguardato buona parte dei comuni. Tutta colpa delle norme definite più in “alto”.

Così dice l’amministrazione di Castiglione, così dicono i sindaci di tutti i territori.