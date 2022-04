La guerra in Ucraina purtroppo continua, dopo più di 45 giorni, con lutti, distruzioni, e profughi in grande numero.

“Per rispondere alle pressanti necessità di aiuto alle popolazioni coinvolte, – commenta l’Amministrazione Comunale – anche sul nostro territorio abbiamo avuto una prima campagna di raccolta di generi alimentari, di beni di prima necessità e farmaci per l’emergenza ucraina, promossa dall’amministrazione, in collaborazione con organi di volontariato come il sermig, e con il positivo sostegno ed aiuto delle associazioni locali. La campagna è stata per ora interrotta”.

Ma non è tutto.

Nel frattempo, infatti, è partita un’altra [...]